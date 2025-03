Les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin fermées la nuit du 4 au 5 mars 2025

Les urgences seront fermées à partir de 20h le mardi 4 mars et jusqu'à 8h30 le mercredi matin. Un manque de médecins urgentistes en est la cause. Les urgences des hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin n'assureront donc pas le service adulte cette nuit-là. Toutefois, les services pédiatrique, gynécologique, maternité et psychiatrique resteront ouverts. En cas d'urgence vitale, contactez immédiatement le 15. Sinon, consultez votre médecin traitant ou un cabinet de permanence médicale.

LP