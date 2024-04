Loire : des perturbations à venir la semaine prochaine sur les autoroutes du département

Plusieurs perturbations sont à prévoir sur les autoroutes du département de la Loire durant la semaine du 8 au 12 avril. Voici le résumé des travaux et des chantiers prévus :



- Sur l'A72, les voies de droite et/ou de gauche seront neutralisées, alternativement, dans les deux sens de circulation, lundi, mardi, mercredi et jeudi entre 9h et 16h.

- Sur l'A47, la voie de droite sera temporairement fermée dans le sens Lyon/Saint-Etienne lundi, mercredi et jeudi de 9h à 16h, à hauteur de Rive-de-Gier.

- l’A47 sera également fermée à la circulation dans le sens Lyon/Saint-Etienne, au niveau de l’échangeur N°9.3 « Givors – centre commercial » mardi, mercredi et jeudi de 20h30 à 6h du matin.

- Sur la RN88, la voie de droite sera neutralisée dans le sens Lyon/Saint-Etienne, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h.