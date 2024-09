L’AS Saint-Priest, club de Nationale 2, enregistre une nouvelle recrue : Madyan Sounni, joueur formé à l’OL. À 21 ans, cet ailier et milieu offensif passe de la National 3, où il évoluait à Ain Sud Foot, à un niveau supérieur. Promue, la formation rhodanienne compte actuellement sept points en six journées et se classe 9e sur 16.