Mondial de la Praline 2026 : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin

Le Mondial de la Praline lance un appel aux professionnels, apprentis et amateurs à l’occasion de sa 4e édition, dédiée à l’un des emblèmes de la gastronomie lyonnaise : la praline rose. Le concours invite les candidats à s’affronter autour de trois catégories (tarte à la praline, brioche à la praline et classique revisité à la praline rose) dans un esprit mêlant tradition et créativité pâtissière.

Les finales se dérouleront en septembre 2026 : le 21 à l’Institut Vatel de Marcy-l’Étoile pour les catégories professionnelles et apprentis, puis le 26 à Lyon 6e, dans le cadre du Marché Autrement, pour les amateurs.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

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