Nourrir les pigeons sera passible d’une amende à Tassin

68€, c’est le tarif de l’amende reçue en jetant des miettes de pain aux pigeons. Mais si au premier abord, nourrir ces oiseaux ne semble pas être un problème, cette intention génère deux problèmes : ils vont polluer et salir l’environnement par leurs déjections mais aussi attirer les rats. La mairie de Tassin a entendu les comités de quartiers et de Tassilunois qui ont signalé les nuisances concernant la nourriture donnée aux pigeons. La ville a placé des panneaux informatifs aux abords des parcs. Cette campagne fait suite à celle menée récemment contre les déjections canines et la saleté qui en résulte.

