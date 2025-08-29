play_arrow

OL, FCVB…l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : dimanche 20h45 au Groupama Stadium - 3ème journée de Ligue 1

Versailles - FC Villefranche Beaujolais : vendredi 19h30 - 4ème journée de National 1

AS Saint-Priest - AS Cannes : vendredi 19h30 au Stade Jacques Joly - 3ème journée de National 2

FC Rousset - FC Limonest : vendredi à 18h - 3ème journée de Nationale 2

Goal FC - GFA Rumilly Vallières : samedi à 18h au stade Ludovic Giuly - 3ème journée de National 2

Basketball :

Asvel - Paok Salonique : samedi 18h30 - match amical

Rugby : Lou - Parme : vendredi 19h - match amical

