OL, OL Lyonnes, Asvel… l’agenda sportif du week-end

Football :
FC Villefranche Beaujolais - FC Versailles : vendredi à 19h30 à Armand Chouffet pour la 20ème journée de National
Rumilly - GOAL FC : samedi à 18h pour la 17ème journée de National 2
Nantes - OL : samedi à 21h05 pour la 21ème journée de Ligue 1
OL Lyonnes - ASSE F : dimanche à 15h au Groupama Stadium pour la 15ème journée de Premiere Ligue
Basket-ball :
Asvel - Milan : vendredi à 20h à la LDLC Arena pour la 27ème journée d'Euroligue
Asvel F - Bourges : samedi à 20h au Palais des sports pour la 17ème journée de Ligue féminine
Asvel - Nanterre : dimanche à 16h30 à l'Astroballe pour la 19ème journée de Betclic Elite