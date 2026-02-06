play_arrow

Kids Tonic live

OL, OL Lyonnes, Asvel… l’agenda sportif du week-end

Football :

FC Villefranche Beaujolais - FC Versailles : vendredi à 19h30 à Armand Chouffet pour la 20ème journée de National

Rumilly - GOAL FC : samedi à 18h pour la 17ème journée de National 2

Nantes - OL : samedi à 21h05 pour la 21ème journée de Ligue 1

OL Lyonnes - ASSE F : dimanche à 15h au Groupama Stadium pour la 15ème journée de Premiere Ligue

Basket-ball :

Asvel - Milan : vendredi à 20h à la LDLC Arena pour la 27ème journée d'Euroligue

Asvel F - Bourges : samedi à 20h au Palais des sports pour la 17ème journée de Ligue féminine

Asvel - Nanterre : dimanche à 16h30 à l'Astroballe pour la 19ème journée de Betclic Elite

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

