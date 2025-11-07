OL, OL Lyonnes, ASVEL… l’agenda sportif du week-end

Football

Montpellier F - OL Lyonnes : vendredi 07 novembre à 19h - 7ème journée de Première Ligue

FC Villefranche Beaujolais - Stade Briochin : vendredi 07 novembre à 19h30 - 13ème journée de National

GFA74 - Limonest : samedi 08 novembre à 18h - 10ème journée de National 2

GOAL FC - Saint-Priest : samedi 08 novembre à 18h - 10ème journée de National 2

OL - PSG : dimanche 09 novembre à 20h45 - 12ème journée de Ligue 1

Basket-ball

ASVEL F - Flammes Carolo F : vendredi 07 novembre à 20h45 - 7ème journée de LFB

Gravelines-Dunkerque - ASVEL : samedi 08 novembre à 20h30 - 7ème journée d'Élite

Rugby

CS Bourgoin-Jallieu - RC Suresnes : samedi 08 novembre à 19h - 10ème journée de National