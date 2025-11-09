OL-PSG (2-3) : Cruel scénario pour les Lyonnais

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, 12e journée de Ligue 1 : 2-3 (1-2). Buts : Moreira (30e), Maitland-Niles (50e) pour l'OL. Zaïre-Emery (26e), Kvaratskhelia (33e) et Neves (90e+5) pour le PSG.
Cruel dénouement au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais s’est incliné sur le fil face au Paris Saint-Germain (2-3), ce dimanche soir, en clôture de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Un scénario d’autant plus frustrant que les hommes de Paulo Fonseca étaient parvenus à recoller à deux reprises, avant de céder dans le temps additionnel.
Menés dès la première période, les Lyonnais avaient montré du caractère pour revenir dans le match, portés par un stade bouillant. Puis, après un second retard au score, l’OL avait de nouveau trouvé les ressources pour égaliser et faire douter le champion de France. Mais dans une fin de rencontre irrespirable, Joao Neves a offert la victoire au PSG d’une tête sur corner à la 95ᵉ minute de jeu.
Un scénario cruel pour Lyon, d’autant que plusieurs décisions arbitrales ont suscité la colère du directeur technique Matthieu Louis-Jean, très remonté après le coup de sifflet final contre M. Bastien et plus largement contre la cohérence de l’arbitrage en Ligue 1.
Avec ce succès, le PSG reprend la tête du championnat avec deux points d’avance sur l’OM. L’OL, battu mais combatif, reste 7ᵉ au classement et peut tout de même retenir la qualité de sa prestation face au leader avant la trêve internationale.