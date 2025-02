One Voice porte plainte contre X après la mort suspecte d’un loup

L'association One Voice a annoncé porter plainte contre X après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Chalon-sur-Saône sur la mort suspecte d'un loup. Elle demande à accéder aux conclusions de l'autopsie, s'interrogeant sur un possible braconnage ou empoisonnement. Un courrier en ce sens a été adressé au tribunal de Chalon. L’association de défense des animaux se demande pour quelle raison cette enquête a été ouverte. En septembre 2024, l’association avait proposé de prendre en charge le loup blessé en 2023 dans le secteur Morey pour le conduire dans une réserve protégée en Italie. Une proposition qui n’aura pas abouti et c’est sans doute ce loup dont le cadavre a été découvert.