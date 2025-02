Des travaux de végétation perturbent plusieurs lignes TER en Auvergne-Rhône-Alpes du 24 février au 7 mars. Les circulations sont interrompues entre Saint-Bel et Lyon, ainsi qu’entre Brignais et Lyon, avec mise en place d’autocars. Des suppressions et modifications horaires sont aussi prévues sur les axes Saint-Étienne - Lyon et Genève - Lyon.



CC