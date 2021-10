Projet d’Engie Green : le préfet refuse la création de quatre éoliennes à Saint-Maurice-en-Rivière

La société Engie Green souhaitait installer quatre éoliennes d’environ 200 mètres de haut à Saint-Maurice-en-Rivière et avait ainsi fait la demande auprès du préfet pour obtenir l’autorisation. Ce dernier a finalement refusé en raison de l’impact qu’elles pourraient avoir sur la biodiversité locale notamment sur le busard cendré, le faucon pèlerin, la gigogne blanche et la chauve-souris selon le JSL. L’entreprise a en tout cas deux mois pour déposer un recours suite à la décision préfectorale.

Porté depuis 2015, le projet avait été contesté par l’Association de protection et mise en valeur de la Bresse et du val de Saône, qui a ainsi été ravi d’apprendre la décision du préfet, se basant essentiellement sur le fait que le projet n’ait pas pris en compte le respect de la nature et des espèces.