Porté par Megarama, le projet de réhabilitation du cinéma 5 Nef à Chalon-sur-Saône a été accepté pendant la semaine du 24 février par la commission départementale d'aménagement cinématographique. Cette validation permet de lancer les travaux, en espérant une fin de chantier et une ouverture du cinéma pour la fin de l'année 2025. Cette réhabilitation comprend aussi la rénovation des cinq salles du cinéma ainsi que la construction d'un ascenseur favorisant l'accessibilité. Le cinéma 5 Nef proposera à sa réouverture une sélection de 250 à 280 films par an, avec au programme des films d'art et d'essai, des versions originales ainsi que des films pour le jeune public. Il y en a pour tous les goûts, de quoi satisfaire les grands et les petits !

L.P