RIllieux-la-Pape : Un véhicule incendié avenue de l’Europe

Ce mardi soir, un véhicule a été incendié avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape, non loin du quartier Jules-Michelet. Les pompiers sont intervenus pour essayer de sauver la carcasse. Les faits se sont produits vers 20 heures. De ce fait, l’avenue de l’Europe était fermée à la circulation dans de sens nord/sud entre le carrefour Mont Blanc/Europe et la rue Boileau, où on notait une forte présence policière. Les bus ont dû être également déviés. Les lignes de bus C5 et C2 ont été impactées. Un terminus provisoire a été positionné au giratoire Charles de Gaulle pour les bus C5, et un second au niveau du centre nautique l’Origami pour les C2.

EC