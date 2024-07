C'est tombé mercredi dernier, la Fédération Française de Rugby (FFR) a dévoilé l'ensemble des poules du championnat français de Fédérale 2. Creusot et Chalon, maintenus in extremis la saison passée, vont batailler face à de gros noms cette saison puisqu'ils seront confrontés aux clubs suivants : Antony, Bourges, Pontarlier, Lons, Grand Dole, le PUC, Auxerre, Meaux, le SCUF Paris et Ris Orangis.

K.M