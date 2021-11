Sanvignes – Montceau : Jean-Claude Godot, l’ancien propriétaire de la carrosserie, a disparu depuis lundi soir

C’est un message posté par son fils, Sébastien Godot, sur sa page Facebook qui a annoncé la nouvelle : son père, Jean-Claude Godot, l’ancien propriétaire de la carrosserie à Montceau-les-Mines, a disparu depuis lundi et est introuvable.

« Mon père a disparu depuis lundi soir, il est parti de Montceau-les-Mines au volant d’une Peugeot 205, identique à celle de la photo immatriculée EC-280-JJ, précise le fils du disparu. Nous sommes sans nouvelle depuis et ce n’est pas dans ses habitudes. Nous ne savons pas non plus dans quelle direction il est parti. Si vous l‘apercevez, lui ou la voiture, n’hésitez pas à me contacter à toute heure au 06 87 44 00 37 ou à prévenir le 17. Merci de partager un maximum, nous sommes très inquiets. Sa disparition a été signalée à la police », indique le post.