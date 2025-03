La majorité municipale de Lyon, autrefois confiante pour 2026, fait face à un mécontentement croissant révélé par un sondage, avec 58 % de Lyonnais insatisfaits. Embouteillages, commerces en difficulté et polémiques sur la sécurité alimentent la frustration, ouvrant la voie à une opposition renforcée. Alors qu'un rassemblement s'impose pour l'emporter, plusieurs figures de droite et de gauche préparent leur candidature, dont Jean-Michel Aulas, considéré comme un possible outsider.

