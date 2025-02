Des travaux pour le prolongement du tram T6 et la création de la ligne T9 vont perturber la circulation des tramways T3, T7 et Rhônexpress jusqu'au 9 mai. À partir du 19 avril, ces lignes seront totalement interrompues, et des bus relais seront mis en place. Des modifications de circulation sont déjà en cours, avec des trams circulant moins fréquemment, notamment après 20h30.

EP