Un concours d’affiche pour le festival des Bandas à Tarare

La Ville de Tarare ainsi que son Sporting Club lancent un nouvel appel à talent : si vous êtes graphiste, amateur ou professionnel, vous pourrez peut-être concevoir la prochaine affiche du festival des Bandas. La date limite est fixée au vendredi 28 mars.

Les candidats devront présenter un seul projet, au format A3 en version PDF et d’une taille maximale de 9 MO. Ils devront retourner le document par mail via l’adresse communication@ville-tarare.fr. Le titre « Festival des Bandas » devra figurer sur le projet d’affiche. Le logo du Sporting Club de Tarare, le logo de la Ville de Tarare et celui des Mousselines 2025 devront apparaître sur l’affiche (ils sont disponibles sur le site Internet de la Ville avec le règlement). La date du festival ainsi que le lieu et l'heure devront également figurer sur l'affiche : samedi 28 juin, défilé de bandas dans la ville, à partir de 19 h 00.

CC