Un OL à réaction, une énorme opération au classement… Ce qu’il faut retenir de Nantes-OL (1-3)

FC Nantes - Olympique Lyonnais , 28ème journée de Ligue 1 : 1-3 (1-0). Buts : Abline (16e) pour Nantes. Lacazette (75e), Fofana (77e) et Orban (90e +7) pour Lyon.

Un OL à réaction

Bien entrés dans ce match, les Lyonnais ont peu à peu disparu de la circulation, au point de se retrouver menés 1-0 à la mi-temps. Plus entreprenants en seconde période, les Gones ont fait la différence dans le dernier quart d'heure. L'envie de Lacazette lui a permis d'arracher l'égalisation et de signer son 14e but de la saison en L1. Malick Fofana, également à l'origine du premier but, a marqué le deuxième d'une frappe sèche, inscrivant ici son premier but en L1 (+ 1 en coupe), comme Gift Orban (+2 en coupe).

Une énorme opération au classement

L'OL reste 10e mais est complètement revenu dans la course à la septième place (qualificative pour les barrages de la Ligue Europa Conférence). Lyon est désormais à deux points du 7e Reims et à une longueur des 8e et 9e Marseille et Rennes. Le 6e, Lens, est cinq points devant. Il reste encore six journées et dix-huit points à distribuer.

Pierre Sage (sur Amazon) : "C'est bien d'avoir montré la capacité de réagir. (...) Alex (Lacazette) a donné son corps au football pour qu'on égalise. L'Europe par le championnat ? C'est une nouvelle ambition qu'on se donne. On revient sur les équipes devant nous, on recevra Brest dimanche avec la volonté de continuer sur ce chemin."

Plus d'infos à suivre...