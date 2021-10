Un plan de rénovation des écoles marseillaises

C’est un projet prévu sur 9 ans. Un plan à 1,2 milliard d’euros pour réparer «une blessure profonde» et construire des écoles «plus ouvertes et plus vertes». «C’est le plus grand chantier que la ville de Marseille a initié depuis les années 1960». 80 écoles seront construites ou rénovées jusqu’en 2026. 94 établissements scolaires suivront entre 2026 et 2029 selon le maire PS.



Quelque 814 millions d’euros seront notamment affectés aux 174 écoles (sur 472) les plus délabrées pour des rénovations lourdes ou des reconstructions. Selon la mairie, ce chantier va créer 14.000 emplois et apportera près de 2,27 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire.



En priorité seront rénovées les écoles qui ne répondent pas aux normes sanitaires et de sécurité, 16 chantiers démarreront dès 2022.