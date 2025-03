Ce dimanche 2 mars vers 16 h 45 sur la N346 à la hauteur de la commune de Genas, un accident s’est produit entre une voiture et un poids lourd. Une femme a été légèrement blessée et a été prise en charge par les pompiers en urgence relative. L’accident a provoqué un important ralentissement sur plus de deux kilomètres. Les circonstances restent à préciser. Les véhicules circulaient sur la rocade dans le sens Marseille-Paris lorsqu’ils sont entrés en collision.

