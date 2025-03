Une maison prend feu à Jonzieux : deux enfants gênés par la fumée

Le dimanche 2 mars 2025, les pompiers ont été appelés en urgence pour un feu déclaré dans une maison d'habitation de la commune de Jonzieux. Un feu de cheminée se serait propagé dans le plancher de la maison. La rapidité d'intervention des pompiers a permis de limiter les dégâts matériels. La toiture n'a pas été impactée par les flammes et aucune maison voisine n'a été touchée. Au total, une vingtaine de secouristes et sept engins ont été mobilisés pour neutraliser les flammes. Les quatre résidents ont pu sortir de la maison à temps, sains et saufs. Seuls les enfants de deux et quatre ans ont été pris en charge par les pompiers et transférés à l'hôpital nord de Saint-Étienne, gênés par la fumée.

L.P