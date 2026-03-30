Véronique Sarselli dévoile les délégations des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon



Les 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon ont vu leurs délégations définies, avec Jean-Michel Aulas chargé du rayonnement et des grands projets, et Pierre Oliver de la voirie et de la fluidité du trafic. La nouvelle équipe entend piloter les politiques métropolitaines avec dialogue, responsabilité et proximité pour tous les habitants.

Toute la liste :

Jean-Michel AULAS • 1er vice-président délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et en charge des grands projets

• 1er vice-président délégué au rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l’innovation et en charge des grands projets Laurence FAUTRA • 2ème vice-présidente déléguée à la santé, à la prévention et l’accès aux soins et l’offre de soins territoriale

• 2ème vice-présidente déléguée à la santé, à la prévention et l’accès aux soins et l’offre de soins territoriale Emmanuel IMBERTON • 3ème vice-président délégué à l’économie, l’emploi et l’insertion professionnelle

• 3ème vice-président délégué à l’économie, l’emploi et l’insertion professionnelle Nicole SIBEUD • 4ème vice-présidente déléguée à l’urbanisme et à la stratégie foncière

• 4ème vice-présidente déléguée à l’urbanisme et à la stratégie foncière Gilles GASCON • 5ème vice-président délégué aux mobilités, aux transports en commun et à la performance du réseau

• 5ème vice-président délégué aux mobilités, aux transports en commun et à la performance du réseau Marie-Hélène MATHIEU • 6ème vice-présidente déléguée au commerce, à l’artisanat, à l’économie de proximité

• 6ème vice-présidente déléguée au commerce, à l’artisanat, à l’économie de proximité Pascal ROTHÉ • 7ème vice-président délégué aux finances, à la commande publique, à l’évaluation des politiques publiques et au numérique

• 7ème vice-président délégué aux finances, à la commande publique, à l’évaluation des politiques publiques et au numérique Laure CÉDAT • 8ème vice-présidente déléguée à la culture, la création et aux initiatives territoriales

• 8ème vice-présidente déléguée à la culture, la création et aux initiatives territoriales Jérémie BRÉAUD • 9ème vice-président délégué à la sécurité globale, la tranquillité publique, la coordination avec les polices municipales

• 9ème vice-président délégué à la sécurité globale, la tranquillité publique, la coordination avec les polices municipales Angélique ENDERLIN • 10ème vice-présidente déléguée à l’autonomie et aux personnes âgées

• 10ème vice-présidente déléguée à l’autonomie et aux personnes âgées Pierre OLIVER • 11ème vice-président délégué à la voirie, aux circulations intelligentes et à la fluidité du trafic

• 11ème vice-président délégué à la voirie, aux circulations intelligentes et à la fluidité du trafic Béatrice DE MONTILLE • 12ème vice-présidente déléguée à la propreté urbaine et qualité de l’espace public

• 12ème vice-présidente déléguée à la propreté urbaine et qualité de l’espace public Jérôme MOROGE • 13ème vice-président délégué au sport, à la jeunesse, aux équipements et rayonnement sportif métropolitain

• 13ème vice-président délégué au sport, à la jeunesse, aux équipements et rayonnement sportif métropolitain Sarah PEILLON • 14ème vice-présidente déléguée aux collèges, à l’excellence éducative et au devoir de mémoire

• 14ème vice-présidente déléguée aux collèges, à l’excellence éducative et au devoir de mémoire Alexandre VINCENDET • 15ème vice-président délégué à l’habitat, au renouvellement urbain et à la politique de la ville

• 15ème vice-président délégué à l’habitat, au renouvellement urbain et à la politique de la ville Myriam BENCHARAA • 16ème vice-présidente déléguée à l’administration générale, aux ressources humaines et relations sociales et aux affaires européennes

• 16ème vice-présidente déléguée à l’administration générale, aux ressources humaines et relations sociales et aux affaires européennes Bastien JOINT • 17ème vice-président délégué à l’agriculture, l’efficacité environnementale, la nature en ville et la souveraineté alimentaire

• 17ème vice-président délégué à l’agriculture, l’efficacité environnementale, la nature en ville et la souveraineté alimentaire Sandrine CHADIER • 18ème vice-présidente déléguée à la cohésion et l’égalité territoriale et aux relations avec les communes

• 18ème vice-présidente déléguée à la cohésion et l’égalité territoriale et aux relations avec les communes Christophe GEOURJON • 19ème vice-président délégué aux politiques de transition énergétique, à la gestion et valorisation des déchets et à l’adaptation climatique

• 19ème vice-président délégué aux politiques de transition énergétique, à la gestion et valorisation des déchets et à l’adaptation climatique Claire POUZIN • 20ème vice-présidente déléguée à l’offre de logement, dynamique résidentielle, immobilier public

• 20ème vice-présidente déléguée à l’offre de logement, dynamique résidentielle, immobilier public Pascal CHARMOT • 21ème vice-président délégué au handicap, au soutien aux aidants et aux politiques inclusives

• 21ème vice-président délégué au handicap, au soutien aux aidants et aux politiques inclusives Nathalie FRIER • 22ème vice-présidente déléguée à la petite enfance, la protection de l’enfance, à la lutte contre les violences intrafamiliales et à l’accompagnement des familles

• 22ème vice-présidente déléguée à la petite enfance, la protection de l’enfance, à la lutte contre les violences intrafamiliales et à l’accompagnement des familles Emmanuel HAMELIN • 23ème vice-président délégué à l’enseignement supérieur, la formation et les filières d’excellence

• 23ème vice-président délégué à l’enseignement supérieur, la formation et les filières d’excellence Laurence CROIZIER • 24ème vice-présidente déléguée à l’eau et l’assainissement, à la qualité environnementale et aux fleuves Rhône-Saône

• 24ème vice-présidente déléguée à l’eau et l’assainissement, à la qualité environnementale et aux fleuves Rhône-Saône Olivier ARAUJO • 25ème vice-président délégué aux relations internationales et au tourisme

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