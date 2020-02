Des trafics de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry sont perturbés ce vendredi. Un préavis de grève a été déposé par les contrôleurs aériens du terminal.



Des vols retardés, d’autres annulés



Les vols pour Pau à 15h45, Metz et Nancy à 16h05 et pour Londres à 18h50 ont tous été annulés.



Par ailleurs, entre 30 minutes et 1 heure de retard sont annoncés sur les vols impactés par la grève des contrôleurs aériens.