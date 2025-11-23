AJ Auxerre – OL (0-0) : logique et décevant

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais, 13e journée de L1 : 0-0.

L’Olympique Lyonnais a concédé le nul sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1. Un match fermé, sans but, qui ne permet pas aux Lyonnais de relancer la dynamique, l'OL n'ayant désormais gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs de L1. Avec un effectif encore plus limité que les semaines précédentes, l’OL a dominé mais n’a jamais réussi à trouver la faille. Lyon n’a plus gagné en Ligue 1 depuis quatre rencontres et reste en manque de solutions offensives.

Auxerre, de son côté, pourra nourrir quelques regrets. La lanterne rouge a eu la plus grande occasion du match en première période, lorsque Mara a scandaleusement obtenu un penalty, validé par la VAR. Mais Dominik Greif a parfaitement repoussé la tentative de l’attaquant icaunais. Homme du match, le Slovaque a également été déterminant en seconde période face au même Sinayoko.

Lyon reste provisoirement sixième, incapable de profiter pleinement d’un calendrier pourtant favorable sur le papier. Les Gones tenteront de faire mieux la semaine prochaine, à domicile, face au FC Nantes.