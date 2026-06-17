Ancien joueur de l’OL et entraîneur de Brest, Éric Roy est mort à 58 ans

Immense émotion dans le monde du football. L’entraîneur du Stade Brestois Éric Roy est décédé ce mercredi à l’âge de 58 ans.

Ancien milieu de terrain, il avait notamment porté les couleurs de l’Olympique Lyonnais entre 1993 et 1996, participant à la très belle saison 1994-1995 conclue à la deuxième place du championnat. Passé ensuite par l’Olympique de Marseille, il s’était reconverti dans l’encadrement avant de relancer sa carrière d’entraîneur à Brest en janvier 2023.

Sous sa direction, le club breton avait réalisé un exploit historique en terminant troisième de Ligue 1 en 2024, décrochant ainsi la première qualification de son histoire pour la Ligue des champions.

Reconnu pour ses qualités humaines et son management, Éric Roy laisse le souvenir d’un homme unanimement apprécié dans le football français. Tonic Radio adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au Stade Brestois.