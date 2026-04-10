ASSE : les ultras appellent au rassemblement avant le match

Un an après avoir échappé à la dissolution, les ultras de l'AS Saint-Étienne, les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992, vont devoir de nouveau se défendre face au ministère de l'intérieur. Ils sont visés par une procédure relancée par le ministre Laurent Nuñez, qui souhaite encadrer certains mouvements de supporters jugés susceptibles de troubler l’ordre public. Leur audition devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives se tiendra ce lundi 13 avril.

Pour l'heure, un appel à la mobilisation a été lancé par les deux groupes ce samedi à 16h30 au parc François Mitterand à Saint-Étienne, ils espèrent ainsi renforcer leur voix et illustrer à quel point ils sont nombreux à défendre leur culture ultra.

T.D