ASVEL – Khimki Moscou : au bout du suspense !

L’ASVEL a livré une prestation solide pendant trois quart-temps, avant de s’écrouler dans le dernier acte. Aux commandes du match avec une avance de 19 points, les hommes de Zvezdan Mitrovic ont laissé le Khimki revenir à un point dans les dernières minutes. Un baroud d’honneur qui a offert une fin de match à grand suspense. Finalement, c’est sur la ligne des lancers-francs que Jordan Taylor et David Lighty valident le succès des leurs (92-88).

La première mi-temps a été extrêmement serrée entre les deux équipes. À égalité après 10 minutes (24-24), les Villeurbannais ont pris les devants dans le second acte (50-45). Jordan Taylor et Tonye Jekiri rendent coup pour coup au duo d’Alexey Shved et Janis Timma.

Le troisième quart-temps est l’occasion pour l’ASVEL de s’envoler. Alexey Shved est muet. La star moscovite, hors de rythme, n’a quasiment pas joué en seconde mi-temps. De leurs côtés, les coéquipiers de Charles Kahudi passent un 24-12 sur la période. Tout semble alors indiquer une fin de match tranquille à l’Astroballe.

Mais à la faveur d’un Janis Timma en ébullition (20 points, 6/11 à 3 points), le Khimki va revenir. Les hommes de Zvezdan Mitrovic bafouillent leur basket, Charles Kahudi commet sa cinquième faute, et les dernières minutes sont irrespirables. Deux ultimes lancers-francs de David Lighty permettent de valider le succès villeurbannais, 92-88.

Il s’agit de la huitième victoire en seize matchs pour l’ASVEL en Euroleague. Un bilan à l’équilibre, et une belle démonstration de caractère. Prochaine rencontre : samedi, toujours à l’Astroballe, contre Gravelines-Dunkerque.