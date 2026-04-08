Aushopping Caluire organise Green Fashion, une animation dédiée à la mode responsable

Le centre commercial Aushopping Caluire organise Green Fashion du 11 au 18 avril, une animation dédiée à la mode responsable et à la seconde main.

Les visiteurs pourront participer à des ateliers de recyclage des vêtements, avec la possibilité d'apporter leurs propres habits.

Une collecte est également organisée les vendredi et samedi durant laquelle les participants pourront faire dons de leurs textiles inutilisés. Une récompense en chèques cadeaux est mise en place :

5 kg rapportés = 5 € en chèque cadeau

10 kg rapportés = 10 € en chèque cadeau

15 kg rapportés = 15 € en chèque cadeau

Chaque participant pouvant recevoir jusqu’à 3 chèques cadeaux maximum.

Rendez-vous du 11 au 18 avril en face de la pharmacie, dans le centre commercial Aushopping Caluire.