Auxerre-OL : un match capital pour lancer un bloc déterminant

L’Olympique Lyonnais se déplace dimanche à 15 heures sur la pelouse d’Auxerre pour la 13e journée de Ligue 1, avec un effectif encore réduit et un contexte particulier. Suspendu pour encore deux rencontres, Paulo Fonseca a confirmé ce vendredi que de nombreux joueurs resteront indisponibles. Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer sont suspendus. Rubin Kluivert sera absent entre deux et trois semaines après une entorse survenue à l’entraînement. Rachid Ghezzal a ressenti une douleur musculaire à l’ischio-jambier jeudi. Ainsley Maitland-Niles a été malade ces derniers jours. Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont bien sûr pas prêts à rejouer. Orel Mangala a repris l’entraînement mais reste loin de la compétition. Pavel Sulc ne peut jouer qu’une portion de rencontre. Au milieu, Tanner Tessmann, Mathys De Carvalho et Corentin Tolisso devraient être sollicités.

Le coach lyonnais reconnaît disposer de très peu de solutions, en particulier en défense, et il estime que la composition d’équipe s’imposera presque d’elle-même faute d’alternatives. Il insiste cependant sur le fait que l’état d’esprit et l’engagement doivent rester élevés malgré les absences. Fonseca a également rappelé que l’OL doit afficher davantage de constance face aux équipes mal classées, afin de ne pas laisser filer des points importants.

Cette rencontre marque le début d’une série déterminante pour les Lyonnais. Avant la trêve de Noël, l’OL enchaînera en Ligue 1 Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre, quatre équipes situées dans la deuxième moitié du tableau. Avec 20 points et une septième place au classement, Lyon peut utiliser ce calendrier comme un levier pour remonter fortement vers le podium. À l’inverse, une contre-performance sur ce bloc pèserait lourd dans la course aux ambitions annoncées.

En face, Auxerre aborde ce match avec une série d’absence comparable. Christophe Pelissier doit composer sans Lasso Coulibaly, Telli Siwe, Francisco Sierralta, Marvin Senaya et Elisha Owusu. Senaya sera absent trois semaines à un mois. Seule satisfaction pour l’AJA, le retour d’Oussama El-Azzouzi, remis d’une douleur à une cheville.

Lanterne rouge du championnat, Auxerre reste pourtant difficile à manœuvrer à domicile. Fonseca souligne d’ailleurs que le classement ne traduit pas forcément la difficulté d’un déplacement à Abbé-Deschamps. Ce premier rendez-vous d’un bloc très abordable sur le papier pourrait peser lourd dans la trajectoire lyonnaise de fin d’année

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais, 13e journée de L1, dimanche 15h.