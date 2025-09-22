Ballon d’Or 2025 : Dembélé sacré, les Lyonnaises loin au classement

Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français de l’histoire à remporter le Ballon d'Or, après Raymond Kopa, Michel Platini (3), Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Sacré au terme d’une saison pleine et d’une Ligue des champions remportée, l’attaquant du PSG entre dans la légende du football français.

Chez les femmes, le Ballon d’Or a été attribué à l’Espagnole Aitana Bonmati, qui confirme son statut de meilleure joueuse du monde. L’OL Féminin comptait deux représentantes. La milieu internationale haïtienne Melchie Dumornay termine 18e, tandis que l’Américaine Lindsey Heaps se classe 26e.