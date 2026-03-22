Betclic Elite : l’ASVEL déroule contre Limoges

Dans une rencontre à sens unique, l'ASVEL a largement dominé Limoges (90-73) ce dimanche soir à l'Astroballe à l'occasion de la 23e journée de Betclic Elite. Grâce à ce succès, l'ASVEL revient à hauteur de la JL Bourg à la 5e place du championnat.

Bastien Vautier termine meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points et 6 rebonds. Les joueurs de Pierric Poupet ont également réalisé 22 passes décisives dans cette rencontre. Une statistique qui témoigne de la force collective des Villeurbannais contre le CSP Limoges.