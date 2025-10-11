play_arrow

Betclic Elite : l’ASVEL domine Le Mans dans un choc à sens unique

Portée par une attaque de feu et une défense intraitable, l'ASVEL a surclassé Le Mans ce samedi soir à l'Astroballe (91-66) à l'occasion de la 3e journée de Betclic Elite. Les joueurs de Pierric Poupet préservent leur invincibilité avec trois victoires en autant de rencontres en championnat.

Edwin Jackson termine meilleur marqueur de la rencontre avec 17 points. Les Villeurbannais retrouveront l'Euroligue la semaine prochaine avec un déplacement sur le parquet du Panathinaïkos mercredi soir (20h15), avant de recevoir la Virtus Bologne vendredi à l'Astroballe (20h en direct sur Tonic Radio). L'ASVEL enchainera avec un énorme choc le dimanche soir contre Monaco à l'Astroballe (19h en direct sur Tonic Radio) en clôture de la 4e journée de Betclic Elite.

