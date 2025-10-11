Betclic Elite : l’Elan Chalon s’impose sur le fil contre Saint-Quentin

L'Elan Chalon a battu Saint Quentin d'une courte tête ce samedi soir au Colisée (84-82) lors de la 3e journée de Betclic Elite. Dans une fin de match très serré, les Bourguignons ont finalement eu le dernier mot pour arracher leur première victoire de la saison à domicile devant un public bourguignon aux anges.

Les deux équipes avaient besoin de la victoire. Chalon-sur-Saône n'avait encore pas gagné à domicile alors que Saint-Quentin est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison en championnat. Malgré les 23 points de Nick Johnson (dont 17 dans le premier acte), la force collective bourguignonne a triomphé. A l'image de l'année dernière, Jeremiah Hill (20 points, 7 passes décisives et 2 rebonds) réalise une nouvelle masterclass et permet à son équipe de l'emporter.

Les coéquipiers de Zac Cuthbertson peuvent désormais se tourner vers la 2e journée de la Ligue des champions avec un déplacement mardi soir en Republique Tchèque sur le parquet de Nymburk (18h30).