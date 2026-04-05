Betclic Elite : l’Elan Chalon s’incline de justesse contre l’ASVEL

Mené au score pendant la quasi-totalité de la rencontre, l'Elan Chalon n'est pas passé loin du hold-up ce dimanche soir au Colisée en s'inclinant sur le fil (87-89) contre l'ASVEL à l'occasion de la 25e journée de Betclic Elite. Les Bourguignons stagnent à la 9e place au classement à cinq journées de la fin de la saison régulière.

Malgré les efforts du duo Nate Darling (16 points) Jeremiah Hill (28 points), les joueurs d'Elric Delord sont tombés sur une équipe villeurbannaise solide. Braian Angola termine notamment meilleur marqueur de son équipe avec 15 points.

Les Chalonnais devront vite relever la tête avec un déplacement sur le parquet de Boulazac le week-end prochain, avant de recevoir la Bourg-en-Bresse pour un énorme derby le 18 avril prochain.