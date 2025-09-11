play_arrow

« Bloquons tout » : plus de 8000 manifestants et 15 interpellations


À Lyon, plus de 8 000 manifestants ont participé au mouvement “Bloquons tout” hier, avec violences, barricades et vitrines brisées. Le maire Grégory Doucet a salué la mobilisation mais condamné fermement les casseurs, estimant qu’ils affaiblissent le message porté. La préfecture du Rhône fait état de 15 interpellations.

Dans le reste de la région, comme à Villefranche-sur-Saône ou à Tarare, la mobilisation est restée calme, avec piquets de grève et rassemblements pacifiques.

Une nouvelle assemblée générale est prévue pour poursuivre les actions.

CC

