« Bloquons tout » : plus de 8000 manifestants et 15 interpellations



À Lyon, plus de 8 000 manifestants ont participé au mouvement “Bloquons tout” hier, avec violences, barricades et vitrines brisées. Le maire Grégory Doucet a salué la mobilisation mais condamné fermement les casseurs, estimant qu’ils affaiblissent le message porté. La préfecture du Rhône fait état de 15 interpellations.

Dans le reste de la région, comme à Villefranche-sur-Saône ou à Tarare, la mobilisation est restée calme, avec piquets de grève et rassemblements pacifiques.

Une nouvelle assemblée générale est prévue pour poursuivre les actions.

CC