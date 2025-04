Pour cette 11ème édition des Belles Journées, les festivaliers présents au parc des Lilattes les 5 et 6 septembre pourront assister à des concerts d'envergure.

Parmi les artistes les plus renommés invités par le festival berjallien, on trouve Rilès, Caravan Palace, Bigflo et Oli, Aupinard, Olympe Chabert ou encore The Avener.

La billetterie est déjà ouverte et elle est à retrouver ici.

A.M