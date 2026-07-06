Bruno Gerentes nommé directeur général des services de Saint-Étienne Métropole

Saint-Étienne Métropole a nommé Bruno Gerentes au poste de directeur général des
services depuis le 1er juillet 2026.
Fort de plus de 30 ans d’expérience, il sera chargé de
piloter l’action des 1 655 agents et les projets du territoire.
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Villefranche 94.7 FM
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