Ce qu’il faut savoir avant le 124ème derby

L’OL accueille l’AS Saint Etienne ce vendredi (21h) en ouverture de la 22ème journée de Ligue 1.

Le derby de la peur

Le onzième face au vingtième. Présenté ainsi, on comprend mieux pourquoi cet OL-ASSE a été programmé par le diffuseur un vendredi soir et non pas comme très souvent en clôture un dimanche soir. Le perdant risque gros dans ce 124ème derby, aucune des deux équipes n’a encore le droit à l’erreur dans leurs luttes respectives pour les places européennes et le maintien. Mais, pour Peter Bosz, peu importe le classement : « C’est un derby, toujours un match spécial. A l’aller, Saint-Etienne était en crise et, même si nous aurions dû gagner, nous n’avons fait que match nul. Ce sont toujours des matchs spéciaux ».

Seulement 5 000 spectateurs

Comme contre le PSG (1-1), l’OL sera privé de l’appui d’une grande partie de son public. Cette fois, le club a fait le choix de miser sur 2 000 abonnés tirés au sort, en plus de 3 000 partenaires disséminés dans les loges. Cette maigre affluence n’empêchera pas le club de diffuser avant l’annonce de la composition des deux équipes l’hymne de l’Olympique Lyonnais, qui fait désormais « clairement partie de l’institution du club » selon le Stadium Manager lyonnais Xavier Pierrot.

@OL on ne nous aura rien épargné cette année … le préjudice causé par les jauges improbables et les huit clos s’élève à près de 12 m€ , et à cela il faut intégrer que tous nos matchs les plus importants se déroulent sans tous nos supporters garants de meilleurs résultats ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 19, 2022

Le retour de la défense à 4 ?

Avec la suspension de Boateng, Peter Bosz n’a que deux défenseurs centraux à sa disposition : Damien Da Silva et Castello Lukeba. Si le coach peut décaler Léo Dubois ou positionner Thiago Mendes au cœur de la charnière, il pourrait s’orienter vers un système à quatre défenseurs. Cela lui permettrait alors d’aligner un offensif supplémentaire, qui devrait être Xherdan Shaqiri, auteur d’une bonne entrée dimanche à Troyes (0-1).

Les 2⃣0⃣ Lyonnais convoqués pour le Derby, ce vendredi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLASSE #AliExpress pic.twitter.com/uMyN4rof9A — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2022

Les stats

A Lyon, le bilan général fait état de 27 victoires pour l’OL, contre 20 nuls et 13 défaites. En championnat, l’OL a gagné à 24 reprises, contre 19 nuls et 12 revers. Les Verts n’ont plus gagné à Lyon depuis 2014. A Décines, le bilan penche clairement en faveur des Gones : quatre victoires et un nul.

Julien Huët

OL-ASSE, 22ème journée de L1, à vivre ce vendredi dès 20H45 en intégralité avec Elliot Rogliardo, Julien Huët et Yvon Marcellin sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !