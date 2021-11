Ce qu’il faut savoir avant Montpellier -OL

L’OL se déplace à Montpellier ce dimanche (17h) à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1.

Oublier Rennes

La claque subie à Rennes (4-1) remonte à trois semaines mais est bel et bien le dernier match de L1 de l’OL, puisque l’Olympico dimanche dernier avait été arrêté après quatre minutes. Curiosité du calendrier, Rennes est aussi le dernier adversaire de Montpellier. Comme les Lyonnais, les Montpelliérains avaient perdu au Roazhon Park (2-0) en subissant la bagatelle de 30 tirs. Avant cette quinzième journée, l’OL et Montpellier étaient à égalité en milieu de classement avec 19 points.

L’OL en difficulté à l’extérieur

Si Lyon a fait carton plein en coupes d’Europe, grâce notamment à des victoires aux Rangers (2-0), à Prague (4-3) et jeudi à Bröndby (3-1), le bilan est nettement moins reluisant en déplacement en Ligue 1. Sous Peter Bosz, l’OL a perdu quatre de ses six matchs à l’extérieur, pour une seule victoire et un match nul. Pire, avec quatre points marqués en déplacement, Lyon est la pire équipe de L1 dans ce classement.

"C'est un peu compliqué pour nous à l'extérieur. On doit changer les choses. On doit être plus justes dans notre jeu, bien terminer nos actions" #MHSCOL — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2021

La stat Opta

Karl Toko Ekambi a inscrit 20 buts en Ligue 1 depuis ses débuts avec Lyon en janvier 2020. Aucun joueur ne fait mieux avec l’OL sur la période. Le Camerounais a marqué quatre buts lors de ses six derniers matches dans l’élite, c’est autant que lors de ses 23 précédents.

Montpellier-OL, 15ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 16H45 en intégralité avec Julien Huët et Elliot Rogliardo sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !