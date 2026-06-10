Chalon-sur-Saône : Gilles Platret assure que la baignade dans la Saône sera bientôt possible

À Chalon-sur-Saône, le maire Gilles Platret assure que la baignade dans la Saône sera bientôt possible. Des couloirs de nage amovibles pourraient être installés vers le bastion bas Sainte-Marie, au mieux dès cet été, sinon à l’été 2027.
L.T
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix
Webradio Tonic Radio Golden Remix
Webradio Tonic Radio funk soul
Webradio Tonic Radio français
Webradio Tonic Radio clubbing
Webradio Tonic Radio Love
Webradio Tonic Radio TikTok Song
Webradio Tonic Radio Saxo Vibes
Webradio Tonic Radio Urban
À Chalon-sur-Saône, le maire Gilles Platret assure que la baignade dans la Saône sera bientôt possible. Des couloirs de nage amovibles pourraient être installés vers le bastion bas Sainte-Marie, au mieux dès cet été, sinon à l’été 2027.
L.T