Chine : À 62 ans elle donne naissance à un petit garçon

Le 20 décembre dernier, une femme de 62 ans a accouché d’un petit garçon à Xiangtan dans la province du Hunan, en Chine.

Selon le China Daily, Tan, la maman, a donné naissance, après une césarienne de 40 minutes, à un bébé de 2,95 kg.

Le couple a décidé d’avoir un enfant, après le décès de leur fils unique il y a six ans. Ils ont eu recours à une fécondation in vitro (FIV). Malgré quelques complications (douleurs au ventre, problème cardiaque, diabète), le bébé et sa maman sont en bonne santé.

Si cette naissance reste une exception, Tan est encore loin du record. Il est détenu par Magayamma, une habitante de l’est de l’Inde. En septembre dernier, elle est devenue mère pour la première fois de sa vie, à l’âge de … 74 ans. Elle et son mari, un fermier de 82 ans, ont décidé de recourir à la fécondation in vitro après 57 ans de vie commune et ont accueilli des jumelles.