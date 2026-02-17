Coupe de France : l’ASVEL éliminée en quart de finale par Monaco

Dans le duel au sommet des quarts de finale de la Coupe de France, l'ASVEL s'est finalement inclinée ce mardi soir contre Monaco (95-98) dans une fin de match pleine de suspense à l'Astroballe. Les Villeurbannais ne verront donc pas le dernier carré de la compétition. Les demi-finales opposeront Hyères-Toulon au Mans et Nanterre à Monaco.

Un premier objectif du club s'envole pour les joueurs de Pierric Poupet qui devront rapidement se reprendre avec le début de la Leaders Cup ce vendredi (13h). Les Rhodaniens affronteront Cholet en quart de finale de la compétition.