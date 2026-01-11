Coupe de France : l’OL s’impose à Lille (2-1) et se qualifie pour les huitièmes grâce à Endrick

LOSC Lille - Olympique Lyonnais, 16e de finale de la coupe de France : 1-2 (1-2). Buts : Moreira (1ère), Endrick (42e) pour l'OL. Ngoy (28e) pour Lille.

L’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce dimanche soir en s’imposant sur la pelouse du LOSC (2-1), au stade Pierre-Mauroy. Une victoire acquise grâce à des buts d’Afonso Moreira et d’Endrick, pour sa première titularisation sous le maillot lyonnais.

Les Lyonnais ont parfaitement lancé leur rencontre en ouvrant le score dès la première minute. Afonso Moreira a profité d’un long dégagement de Descamps pour surprendre la défense lilloise et donner l’avantage à l’OL. Sérieux et bien organisés, les hommes de Paulo Fonseca ont ensuite contrôlé les débats, sans se montrer réellement mis en difficulté. Lille est toutefois parvenu à égaliser à la demi-heure de jeu grâce à Nathan Ngoy, à la conclusion d’une situation confuse. Un but qui n’a pas déstabilisé les Lyonnais, restés fidèles à leur plan de jeu.

Juste avant la pause, Endrick a marqué les esprits. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à Lyon, l’attaquant brésilien de 19 ans a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs, en profitant d'une déviation de Tolisso (première passe décisive de la saison) redonnant l’avantage à l’OL au meilleur moment.

En seconde période, le LOSC a tenté de pousser pour revenir au score, mais Lyon a fait preuve de solidité et de maîtrise pour conserver son avantage. Bien en place défensivement, l’OL a résisté jusqu’au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès à Lille, l’Olympique Lyonnais poursuit son parcours en Coupe de France et confirme sa bonne dynamique. Une qualification convaincante, marquée par les premiers pas réussis d’Endrick, déjà décisif. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de France aura lieu mardi en début de soirée.