Cyclisme : la Ronde de Saône-et-Loire est de retour en juillet

Annulée l’an dernier pour des raisons financières, la Ronde de Saône-et-Loire fera son grand retour cet été. La 13e édition de l’épreuve cycliste se déroulera du 24 au 26 juillet avec près de 150 coureurs attendus au départ. Le peloton s’élancera du Creusot avant de traverser plusieurs communes du département durant trois jours de compétition. L’arrivée finale sera jugée à Viré. Les organisateurs espèrent retrouver l’engouement populaire qui accompagne habituellement cette course devenue un rendez-vous important du calendrier régional.

C.J