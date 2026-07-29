Décine-Charpieu : Une trentaine de pompiers mobilisés en pleine nuit pour un incendie d’ampleur

Au cours de la nuit de ce mardi à mercredi, un incendie d'une ampleur significative s'est déclaré à Décines-Charpieu, plus précisément dans la rue de la République. Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 3 heures 20. Une trentaine d’entre eux ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Selon nos confrères du Progrès, le feu serait parti d’un local commercial inoccupé, avant de se propager à un commerce voisin. Aucune victime n’est à déplorer. Ce mercredi matin, les pompiers poursuivaient leurs opérations de surveillance, pour écarter tout risque de reprise du feu.

B.A.T