Des bouchons sur les routes avec les premiers départs en vacances

Il va y avoir du monde sur les routes ce week-end les premiers départs en vacances. Et notamment la zone C qui comprend l’académie Paris.



Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs pour ce samedi dans la région. Il est recommandé d’éviter l’ A43 entre Lyon et Chambéry de 9 à 15 heures. On passera même au rouge entre 10 et 13 heures. L’autoroute A40 devrait également être chargée entre Bourg-en-Bresse et la Suisse, de 11h à 13h.



En revanche, pas de soucis pour les journées de vendredi et dimanche avec un drapeau vert dans les 2 sens de circulation.