Des concerts organisés à Trévoux ce samedi

C’est une nouveauté à Trévoux. La municipalité organise ce samedi 28 août une série de concerts, initialement programmés pour la fête de la musique. La tendance de cette soirée sera orientée pop rock, groove, saoul, blues…



L’événement “Faîtes de la musique” aura lieu, sur la grande scène devant le parlement de Dombes, et sur celle de la place des Pompes, dès 20h. Plusieurs groupes vont se succéder : Junk Food Events, Ben Bridgeman, Whynotes, Les Airelles et Duckies.





L’accès piétons aux sites de concerts se fera obligatoirement muni d’un pass sanitaire, et uniquement par les rues suivantes :

Grande rue

Rue du Palais

Rue Montsec

À noter que vous pourrez vous restaurer sur place. Plusieurs buvettes tenues par les associations locales seront à disposition.