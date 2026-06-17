Des coups de feu près d’une école à Mâcon

Une vive émotion a gagné le quartier d’une école de Mâcon mardi matin. Un riverain, agacé par le bruit d’enfants répétant un spectacle scolaire, a tiré plusieurs coups de feu à proximité de l’établissement. Rapidement interpellé par les forces de l’ordre, l’homme a été placé en garde à vue. Aucun enfant ni membre du personnel n’a été blessé. Le suspect devra répondre de ses actes devant la justice en septembre prochain. Une enquête a été ouverte afin de préciser les circonstances exactes des faits.



C.J